ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пенсионеров ждет новое повышение: кому и сколько добавят летом 2020

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 11:35
Пенсионеров ждет новое повышение: кому и сколько добавят летом 2020
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионеров в Украине ждет очередной перерасчет пенсий в июле 2020

Пенсии в Украине вырастут после очередного повышения минимальных выплат пенсионерам с 1 июля 2020 года. Кому и сколько денег прибавят после перерасчета - читайте в материале Styler.

С 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума до 2118 грн будет увеличен размер минимальной пенсии. Она вырастет с 1638 до 1712 грн (на 74 грн). В декабре 2020 запланирован еще один этап повышения - тогда выплаты вырастут на 57 грн и достигнут 1769 грн.

Отметим, что в Украине 11,4 миллиона пенсионеров. 0,7% из них (это около 80 тысяч) получают социальную пенсию. К такой категории относятся украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточного стажа для получения пенсии. Они получают минимальную пенсию, которая с 1 июля составит 1712 гривен.

Кроме того, в связи с повышением "минималки" будут перерасчитаны и выплаты пенсионерам за сверхстаж. Так, каждый пенсионер, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получает 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год (сейчас это 16,38 грн). С 1 июля надбавка составит уже 17,12 грн.

Стоит напомнить, что на ежемесячную прибавку в 500 грн к пенсии могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 80 лет. В мае такие доплаты уже получили 1,5 млн пенсионеров. Но эта прибавка будет насчитываться каждому украинскому пенсионеру автоматически по достижению названого возраста.

Ранее мы писали, кому не пересчитают пенсию после очередной индексации выплат в Украине.

Теги Новости Украины пенсии
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь