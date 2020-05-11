Пенсионеров ждет новое повышение: кому и сколько добавят летом 2020

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионеров в Украине ждет очередной перерасчет пенсий в июле 2020

Пенсии в Украине вырастут после очередного повышения минимальных выплат пенсионерам с 1 июля 2020 года. Кому и сколько денег прибавят после перерасчета - читайте в материале Styler.

С 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума до 2118 грн будет увеличен размер минимальной пенсии. Она вырастет с 1638 до 1712 грн (на 74 грн). В декабре 2020 запланирован еще один этап повышения - тогда выплаты вырастут на 57 грн и достигнут 1769 грн.

Отметим, что в Украине 11,4 миллиона пенсионеров. 0,7% из них (это около 80 тысяч) получают социальную пенсию. К такой категории относятся украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточного стажа для получения пенсии. Они получают минимальную пенсию, которая с 1 июля составит 1712 гривен.

Кроме того, в связи с повышением "минималки" будут перерасчитаны и выплаты пенсионерам за сверхстаж. Так, каждый пенсионер, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получает 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год (сейчас это 16,38 грн). С 1 июля надбавка составит уже 17,12 грн.

Стоит напомнить, что на ежемесячную прибавку в 500 грн к пенсии могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 80 лет. В мае такие доплаты уже получили 1,5 млн пенсионеров. Но эта прибавка будет насчитываться каждому украинскому пенсионеру автоматически по достижению названого возраста.

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