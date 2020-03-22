Продление карантина в Украине: негативные последствия, которые коснутся каждого

Карантин в Украине могут продлить после 3 апреля (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт назвал главные риски продления карантина в Украине

Из-за коронавируса в Украине могут продлить карантин. Эксперты считают, что украинцы будут оставаться дома дольше, чем до 3 апреля. Но это не все негативные последствия эпидемии. Эксперты считают, что для Украины тяжелыми станут политические, социальные и психологические последствия эпидемии, которые затронут каждого.

В комментарии Styler заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко назвал главные негативные последствия продления карантина.

Политические

"Это использование панических настроений в стране для усиления авторитарных и тоталитарных тенденций. Речь идет о целом ряде возможных действий. Это и принятие непопулярных решений парламентом, под прикрытием запрета на массовые мероприятия (протесты) – рынок земли, реализация формулы Штайнмайера, изменения в Конституцию об особом статусе ОРДЛО. Второе - об усилении функций МВД, глава которого и до этого играл одну из главных ролей в государстве. Его усиление может привести и к углублению противостояния в самой власти (между сторонниками и противниками Арсена Авакова). Третье - об усилении в гражданском мнении запросов на "сильную руку". А учитывая рейтингозависимость власти – подобный имидж может создаваться и президенту Украины. В том числе - через принятие необоснованных решений, которые бы ограничивали права и свободы граждан", - считает эксперт.

Социальные

Из-за введенных ограничений, уровень доходов большинства семей будет уменьшен, а в некоторых – вообще полностью обнулен. Продление карантина ведет к существенному уменьшению поступлений в бюджет и соответственно – снижению возможностей помощи людям, которые находятся на содержании государства. Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц. Фактически, продолжение режима карантина – это с одной стороны - путь к усилению уголовных преступлений. А с другой – для большинства граждан – это рост недовольства и постоянных протестов в обществе – сначала единичных, а затем – спонтанно систематизированных. Чем длиннее будет карантин – тем больше будет расти недовольство властью и запрос на ее замену – в том числе и насильственным путем.

Психологические

Длительное пребывание в ограниченном коллективе приводит к так называемому "полярному эффекту". Отсутствие посторонней коммуникации приводит к тому, что близкие люди, их слова и поведение начинают раздражать. Эта проблема усугубляется и усилением социально обусловленной безработицей и ограниченным пространством. В результате можно ожидать роста и семейного насилия во время карантина, и количества разводов в посткарантинный период.

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