Пенсіонерам доплатять тисячу: що для цього потрібно зробити

Пенсіонерам в Україні доплатять тисячу гривень (колаж: РБК-Україна)

Українським пенсіонерам пообіцяли виплатити тисячу гривень через карантин

Пенсії в Україні пообіцяли збільшити після введення карантину в Україні через коронавірус. Таке підвищення буде одноразовим, кожен пенсіонер з щомісячними виплатами менше п'яти тисяч гривень, отримає тисячу гривень доплати. Що для цього потрібно - в матеріалі Styler.

Так, у Пенсійному фонді повідомили, що отримання разової допомоги не такий вже і простий процес, як здавалося. Для того, щоб кожен пенсіонер зміг отримати гроші на свій рахунок необхідно ввести ряд законодавчих змін. Зокрема, такі зміни потрібно внести в Державний бюджет і бюджет Пенсійного фонду України.

Також в ПФУ уточнили, що такі виплати будуть необхідні для 10 мільйонів пенсіонерів. Саме стільки людей в Україні отримують в місяць менше 5 тисяч гривень.

Зазначимо, що обіцяні виплати повинні будуть надходити на рахунки українців вже з 1 квітня. Щоб забезпечити виплати всім, необхідно 10 млрд гривень.

Раніше Марина Лазебна, міністр соціальної політики у програмі "Право на владу" розповіла, що одноразові виплати крім пенсіонерів за віком зможуть отримати також люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також одержувачі соціальних пенсій.

Раніше ми писали, що у Києві за 22 березня кількість хворих коронавірусом з дев'яти збільшилася до 29-ти. При цьому 14 з 20 хворих за останню добу летіли одним і тим же рейсом.