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В Минсоцполитики рассказали, когда в Украине могут установить минимальную пенсию 3,5 тысяч гривен

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Воскресенье 27 июня 2021 11:17
В Минсоцполитики рассказали, когда в Украине могут установить минимальную пенсию 3,5 тысяч гривен Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Минимальная пенсия на уровне 3,5 тысяч гривен могла бы быть введена с марта 2022 года. Однако это зависит от установления прожиточного минимума.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

Нововведения могут касаться пенсионеров в возрасте от 75 лет со стажем 30-35 лет.

"Я уже когда-то и президенту ходила говорила, что лучше всего было бы сделать для людей с 75 лет, у кого есть стаж 30-35 лет, минимальную гарантию в 3 500. Да, есть человек, у кого 74 года и 9 месяцев. Ему будет немножечко меньше", - рассказала министр.

По ее словам, это был план Минсоцполитики на первое полугодие следующего года.

"Но опять же мы сейчас входим в дискуссию, что будет с прожиточным. И здесь надо уже смотреть, в состоянии ли мы все это потянуть финансово, экономически", - пояснила Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 миллиона пенсионеров.

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