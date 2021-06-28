Українцям перенесли підвищення пенсій: названа причина
Пенсія в Україні людям, які старше 75 років, підвищиться тільки з 1 жовтня 2021 року.
Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Відзначимо, що мова йде про анонсоване підвищення пенсій на 400 гривень людям, які переступили позначку в 75 років.
"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трішечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть їх отримувати щомісяця", - сказала Лазебна.
Лазебна акцентувала увагу на тому, що в 2022 році 500 гривень, які виплачуються 85-річним, і 400 гривень для 75-річних будуть індексуватися, щоб не знецінюватися.
Коли мали підвищити пенсії людям 75+
Раніше уряд обіцяв підвищити на 400 гривень пенсії людям, які досягли 75-річного віку з 1 липня.
Для довідки
Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. У червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачена доплата за квітень і травень 2021 року.
Зазначено, що перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.
Як ми раніше писали, в Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень.