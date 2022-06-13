Пенсионер в Канаде сорвал джекпот в лотерее: часть денег он отдаст украинцам

Что известно о победителе

Пенсионер живет в городе Монреаль (провинция Квебек). Его зовут Марсель Люссье.

Он являлся сотрудником компании Hydro-Quebec, но в 2002 году вышел на пенсию.

Люссье рассказал, что пытался проверить выигрышную комбинацию на сайте лотереи, однако у него это не получилось из-за технических сложностей. О своем счастье он узнал на следующий день.

"Это был обычный день, когда я узнал о выигрыше - я был спокоен", - признался он.

На что канадец потратит деньги

Марсель хочет часть полученных денег отправить на помощь Украине с восстановлением после войны, а также профинансировать проекты помощи людям с аутизмом. Какая это будет сумма - он пока не уточнил.

Также канадец мечтает отправиться с женой в круиз, поскольку ему приходилось несколько раз откладывать поездку из-за эпидемии коронавируса.