Пенсіонер у Канаді зірвав джекпот у лотереї: частину грошей він віддасть українцям

Що відомо про переможця

Пенсіонер живе в місті Монреаль (провінція Квебек). Його звуть Марсель Люссьє.

Він був співробітником компанії Hydro-Quebec, але в 2002 році вийшов на пенсію.

Люссьє розповів, що намагався перевірити виграшну комбінацію на сайті лотереї, однак у нього це не вийшло через технічні складнощі. Про своє щастя він дізнався наступного дня.

"Це був звичайний день, коли я дізнався про виграш - я був спокійний", - зізнався він.

На що канадець витратить гроші

Марсель хоче частину отриманих грошей відправити на допомогу Україні з відновленням після війни, а також профінансувати проекти допомоги людям з аутизмом. Яка це буде сума - він поки не уточнив.

Також канадець мріє відправитися з дружиною в круїз, оскільки йому доводилося кілька разів відкладати поїздку через епідемію коронавірусу.