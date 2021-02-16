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Пенсионер грозил взорвать квартиру родителей Зеленского из-за маленькой пенсии

Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге пенсионер позвонил в полицию и заявил о намерении взорвать квартиру родителей президента Владимира Зеленского. Правоохранители уже выявили правонарушителя, которым оказался 58-летний местный житель.

Об этом передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что причиной таких угроз со стороны жителя Кривого Рога в адрес родителей главы государства - Александра Семеновича и Риммы Владимировны Зеленских - стало недовольство его маленькой пенсией в 2 тысячи гривен.

Инцидент произошел вечером 15 февраля. После того как пенсионер позвонил на спецлинию "102" и озвучил угрозы, к "минеру" приехал патруль полиции.

Мужчина был дома, и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уже во время очного общения с правоохранителями пенсионер изменил показания и сообщил, что ничего не минировал и не планирует, а просто хочет лично пообщаться с Зеленским.

Теперь мужчине "светит" от 1 до 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Владимир Зеленский с родителями в родном Кривом Роге (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что недавно в Одессе 6-летняя девочка "заминировала" школу, потому что хотела поиграть с котом.

Ранее мы писали, что часть украинских пенсионеров ждет повышение до 30 тысяч гривен. Верховная Рада уже приняла такое решение.

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