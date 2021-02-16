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Пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського через маленьку пенсію

Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі пенсіонер зателефонував до поліції та заявив про намір підірвати квартиру батьків президента Володимира Зеленського. Правоохоронці вже виявили правопорушника, яким виявився 58-річний місцевий житель.

Про це передає "Інформатор" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що причиною таких погроз з боку жителя Кривого Рогу на адресу батьків глави держави - Олександра Семеновича та Римми Володимирівни Зеленських - стало невдоволення його маленькою пенсією в 2 тисячі гривень.

Інцидент стався увечері 15 лютого. Після того як пенсіонер зателефонував на спецлінію "102" і озвучив погрози, до "мінера" приїхав патруль поліції.

Чоловік був удома, і перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Вже під час очного спілкування з правоохоронцями пенсіонер змінив свідчення і повідомив, що нічого не мінував і не планує, а просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським.

Тепер чоловікові "світить" від 1 до 6 років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Наразі деталі та обставини інциденту з'ясовуються.

Володимир Зеленський з батьками в рідному Кривому Розі (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі 6-річна дівчинка "замінувала" школу, тому що хотіла пограти з котом.

Раніше ми писали, що частину українських пенсіонерів чекає підвищення до 30 тисяч гривень. Верховна Рада вже ухвалила таке рішення.

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