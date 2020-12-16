ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Хотела поиграть с котом: в Одессе 6-летняя девочка "заминировала" школу

Одесса, Среда 16 декабря 2020 21:01
Хотела поиграть с котом: в Одессе 6-летняя девочка "заминировала" школу
В Одессе первоклассница заминировала школу из-за кота (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе первоклассница "заминировала" школу. 6-летняя девочка объяснила свой поступок тем, что хотела побыстрее уйти домой, чтобы поиграть с котом. Инцидент произошел в среду, 16 декабря, в Суворовском районе города.

Из-за детской шалости из школы эвакуировали 440 человек. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Звонок на спецлинию "102" поступил в 09:45. На место происшествия выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

С ребенком провели беседу сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили, что такой поступок привел не только к срыву учебного процесса во всей школе, но и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, в этом время кто-то мог реально нуждаться в помощи.

Полицейские попросили девочку больше не вызывать без причины ни полицию, ни спасателей, ни врачей. При этом наказание за действия ребенка понесут ее родители по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Данная статья влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Киеве закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Позже неизвестные также "заминировали" популярные торгово-развлекательные центры столицы.

Ранее в Тернополе женщина сообщила, что Дед Мороз заминировал авто.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Одессаминирование

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь