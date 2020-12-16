Хотела поиграть с котом: в Одессе 6-летняя девочка "заминировала" школу

В Одессе первоклассница заминировала школу из-за кота (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе первоклассница "заминировала" школу. 6-летняя девочка объяснила свой поступок тем, что хотела побыстрее уйти домой, чтобы поиграть с котом. Инцидент произошел в среду, 16 декабря, в Суворовском районе города.

Из-за детской шалости из школы эвакуировали 440 человек. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Звонок на спецлинию "102" поступил в 09:45. На место происшествия выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

С ребенком провели беседу сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили, что такой поступок привел не только к срыву учебного процесса во всей школе, но и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, в этом время кто-то мог реально нуждаться в помощи.

Полицейские попросили девочку больше не вызывать без причины ни полицию, ни спасателей, ни врачей. При этом наказание за действия ребенка понесут ее родители по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Данная статья влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Киеве закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Позже неизвестные также "заминировали" популярные торгово-развлекательные центры столицы.

Ранее в Тернополе женщина сообщила, что Дед Мороз заминировал авто.