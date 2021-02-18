Пенсии украинцев могут сильно сократиться: неожиданное заявление Минсоцполитики

Как отметила министр, Пенсионный фонд Украины не наполняется, так как рынок труда частично находится в тени. Это приведет к серьезным проблемам в Пенсионном фонде и уже к 2030 году размер выплат для пенсионеров может сократиться на 1,5 раза из-за демографического кризиса.

Лазебная объяснила, что действующая пенсионная система напрямую зависит от того, сколько граждан Украины сейчас работают и делают отчислений в пенсионный фонд.

Количество пенсионеров сейчас увеличивается, а вот количество работающих украинцев уменьшается.

Стоит отметить, что министр социальной политики Марина Лазебная заявляла ранее, что переход на накопительную систему пенсий ожидается в 2022 -2023 годах.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пенсии украинцев могут сократиться в полтора раза