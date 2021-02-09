Шмыгаль сделал важное заявление про пенсии в 2021 году
Введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику. И ее запустят уже в этом году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Отметим, что Кабинет министров разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил Шмыгаль.
Как же будет работать накопительная система пенсии
Вначале предлагается установить взносы на уровне 4% (2% работодатель + 2% работник). При этом, премьер-министр выразил готовность одновременно соответственно уменьшить ЕСВ и НДФЛ, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес.
По расчетам Минсоцполитики старт системы с взносами в размере 4% обеспечит выполнение минимальных обязательств Украины относительно пенсионного обеспечения согласно ратифицированной конвенции МОП на уровне 40% при наличии предусмотренного законодательством Украины страхового стажа. При условии постепенного увеличения взносов до 7% коэффициент замещения приблизится к 50%.
Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды. Участник программы (украинец до 35 лет, работающий на предприятиях с вредными и тяжелыми условиями труда) может сам выбрать фонд.
По достижении пенсионного возраста (стажа) для получения льготной пенсии, гражданин может:
- оформить договор о получении ежемесячных пожизненных выплат со своего счета;
- оформить пенсию на определенный срок (не менее 10 лет)
- снять все средства со счета единовременно (если средств на счету не хватает для заключения договора о выплате пожизненной пенсии, после оформления инвалидности и еще в ряде случаев).
Счет в негосударственном пенсионном фонде можно пополнять из личных средств участника программы.
Как мы писали ранее, пенсионерам будут назначать пенсии по новым правилам, согласно которым даже при первом обращении не нужно будет личное присутствие получателя выплат.