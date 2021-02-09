Шмыгаль сделал важное заявление про пенсии в 2021 году

Введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику. И ее запустят уже в этом году.

Отметим, что Кабинет министров разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил Шмыгаль.

Как же будет работать накопительная система пенсии

Вначале предлагается установить взносы на уровне 4% (2% работодатель + 2% работник). При этом, премьер-министр выразил готовность одновременно соответственно уменьшить ЕСВ и НДФЛ, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес.

По расчетам Минсоцполитики старт системы с взносами в размере 4% обеспечит выполнение минимальных обязательств Украины относительно пенсионного обеспечения согласно ратифицированной конвенции МОП на уровне 40% при наличии предусмотренного законодательством Украины страхового стажа. При условии постепенного увеличения взносов до 7% коэффициент замещения приблизится к 50%.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды. Участник программы (украинец до 35 лет, работающий на предприятиях с вредными и тяжелыми условиями труда) может сам выбрать фонд.

По достижении пенсионного возраста (стажа) для получения льготной пенсии, гражданин может:

оформить договор о получении ежемесячных пожизненных выплат со своего счета;

оформить пенсию на определенный срок (не менее 10 лет)

снять все средства со счета единовременно (если средств на счету не хватает для заключения договора о выплате пожизненной пенсии, после оформления инвалидности и еще в ряде случаев).

Счет в негосударственном пенсионном фонде можно пополнять из личных средств участника программы.