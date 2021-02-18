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Пенсии украинцев могут сильно сократиться: неожиданное заявление Минсоцполитики

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 08:00
Пенсии украинцев могут сильно сократиться: неожиданное заявление Минсоцполитики Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пенсии украинцев в 2021 году обещали поднять нескольким категориям граждан. Вопрос о введении накопительных пенсий до сих пор находится в стадии обсуждения. Но министр социальной политики Марина Лазебная считает, что если не изменить подход к пенсиям, то их размер может сократиться почти в полтора раза.

Такое заявление глава Минсоцполитики сделала на Пенсионном форуме. Об этом сообщают "Українські новини".

Как отметила министр, Пенсионный фонд Украины не наполняется, так как рынок труда частично находится в тени. Это приведет к серьезным проблемам в Пенсионном фонде и уже к 2030 году размер выплат для пенсионеров может сократиться на 1,5 раза из-за демографического кризиса.

Лазебная объяснила, что действующая пенсионная система напрямую зависит от того, сколько граждан Украины сейчас работают и делают отчислений в пенсионный фонд.

Количество пенсионеров сейчас увеличивается, а вот количество работающих украинцев уменьшается.

Стоит отметить, что министр социальной политики Марина Лазебная заявляла ранее, что переход на накопительную систему пенсий ожидается в 2022 -2023 годах.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пенсии украинцев могут сократиться в полтора раза

Напомним, ранее мы писали о том, что утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за 2020 год.

А также мы рассказывали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал важное заявление о накопительных пенсиях в Украине.

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