Пенсії українців можуть сильно скоротитися: несподівана заява Мінсоцполітики

Пенсії українців у 2021 році обіцяли підняти кільком категоріям громадян. Питання про введення накопичувальних пенсій до цього часу знаходиться в стадії обговорення. Але міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що якщо не змінити підхід до пенсій, то їх розмір може скоротитися майже в півтора раза.

Таку заяву глава Мінсоцполітики зробила на Пенсійному форумі. Про це повідомляють " Українські новини ".

Як зазначила міністр, Пенсійний фонд України не наповнюється, через те, що ринок праці частково знаходиться в тіні. Це призведе до серйозних проблем у Пенсійному фонді й вже до 2030 року розмір виплат для пенсіонерів може скоротитися на 1,5 раза через демографічну кризу.

Лазебна пояснила, що чинна пенсійна система безпосередньо залежить від того, скільки громадян України зараз працюють і роблять відрахувань у пенсійний фонд.

Кількість пенсіонерів зараз збільшується, а ось кількість працюючих українців зменшується.

Варто відзначити, що міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла раніше, що перехід на накопичувальну систему пенсій очікується у 2022 -2023 роках.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що пенсії українців можуть скоротитися в півтора раза