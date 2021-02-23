Пенсии в Украине вырастут на 300 грн: Шмыгаль назвал дату

"На данный момент в законодательстве не установлена дата, когда правительство должно индексировать пенсии, но мы понимаем, что важно безотлагательно поддержать наших пенсионеров. Кроме того, наше правительство подало законопроект, по которому индексация пенсий наконец станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта. То есть, не политики, а закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что планомерный и постоянный рост пенсии – это выполнение стратегии Президента Украины по борьбе с бедностью и повышение социальных стандартов для всех украинцев.

"И это только часть шагов в этом направлении. В то же время мы понимаем, что основа достойных пенсий – это процветающая экономика, в также введение накопительной пенсионной системы. Именно поэтому правительство уже в этом году хочет вместе с парламентом решить все нормативные вопросы для запуска второго уровня пенсионной системы", - сообщил Денис Шмыгаль.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, в правительстве утвердили показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа всех пенсионеров на уровне 11%.

Размер пенсий в среднем повысится на 308 гривен. Минимальное повышение составит 100 гривен. Минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, у которых есть длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) составит 2200 гривен.