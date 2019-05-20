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ПФУ готовит неприятный сюрприз украинцам: подробности

STYLERЖизнь    20.05.2019 - 10:45
ПФУ готовит неприятный сюрприз украинцам: подробности
Коллаж РБК-Украина

ПФУ сообщает о нововведениях

ПФУ - пенсионный фонд Украины планирует в скором времени закрыть 545 из 600 своих отделений. Лишь в Луганской и Донецкой областях сохранится действующая структура. Об этом во время круглого стола сообщил председатель правления Фонда Евгений Капинус.

"Это означает, что у нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут на повестке дня Пенсионного фонда", - прокомментировал он решение.

Ведущий аналитик "Общественного аудита" Тарас Галайда сообщил, что после многочисленных нововведений украинцы, пытаясь выяснить непонятные моменты, обращаются в отделения ПФУ. Однако такая возможность пропадет после сокращений их количества.

ПФУ готовит неприятный сюрприз украинцам: подробностиПенсия в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

В 2017 году в органы Пенсионного фонда Украины поступило 482 250 обращений граждан, что на 14% больше по сравнению с 2016 годом (422 172 обращения). А в течение 2018-го чиновники получили 532 330 рекламаций. Из них 502 360 обращений рассматривались территориальными органами ПФУ.

Ранее сообщалось о том, что пенсионный фонд начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель.

Мы также писали о том, что доходы Пенсионного фонда в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн.

А также сообщали, в каком случае украинцы получат дополнительную помощь в размере от 530 до 3850 гривен.

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