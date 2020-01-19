Пенсии в Украине: как рассчитать точную сумму по новым правилам

Размер пенсии в Украине зависит от показателя средней заработной платы. Пенсионный фонд Украины утвердил этот коэффициент. Также в ПФУ рассказали, как теперь будет рассчитываться сумма пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Средний размер заработной платы за ноябрь 2019 года составил 9476 грн 84 копейки. Этот показатель учитывают для исчисления пенсии. В формуле расчета пенсии, в соответствии со ст. 40 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

Формула расчета пенсии:

П = ЗП * КЗ * КС

П - размер пенсии;

ЗП - заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

КЗ - коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

КС - коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивается на 1%).

При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, показатель средней заработной платы - Пенсионным фондом. Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры.

Напомним, ранее стало известно, как Украина будет платить пенсии на Донбассе и в Крыму.