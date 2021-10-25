Пенсии в Украине снова проиндексируют, но по новым правилам: что изменится

Пенсии в Украине индексируют ежегодно и 2022 год не станет исключением. Однако в следующем году принцип пересмотра пенсий немного изменится.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала " Украина ".

Как объяснил Гетманцев, индексация пенсий будет проведена для всех категорий пенсионеров в Украине.

"Мы провели индексацию пенсий в этом году, в прошлом году и проведем индексацию в следующем году, причем не так, как было раньше – не проводилась индексация военным и научным работникам. Мы проведем индексацию всем", - рассказал народный депутат.

Он отметил, что в низких социальных стандартах виновато "замораживание" выплат путем уменьшения прожиточного минимума в два раза от размера фактических трат.

Индексация пенсий в Украине запланирована на март 2022 года. Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, она пройдет по одинаковым правилам для всех пенсионеров в стране.

У пенсионеров, которые достигли 70-летнего возраста и имеют необходимый стаж (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин) – пенсия должна стать не менее 3 тысяч гривен.

Какая пенсия в Украине сейчас

Средняя пенсия в Украине – от 2000 до 3000 тысяч гривен. Такие выплаты получает более 38% пенсионеров (около 4,19 млн человек).

Менее 2000 гривен в Украине получает 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек)

От 5000 до 10000 гривен получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек)

Свыше 10000 гривен получает 3,9% пенсионеров (433,5 тысячи человек)