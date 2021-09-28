ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году: назван размер

Новина українською →
Украина, Вторник 28 сентября 2021 16:51
Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году: назван размер Фото: Марина Лазебная, министр соцполитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала поднятие размера пенсии в 2022 году. В следующем году должен вырасти размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет с полным стажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен", - сказала Лазебная.

Напомним, что в проекте госбюджета на 2022 год на пенсии предусмотрели 200,6 млрд гривен. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.

Как писало РБК-Украина, в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено повышение минимальной пенсии.

Добавим, обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине Пенсии Министерство социальной политики Марина Лазебная
NEWS
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки