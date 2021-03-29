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Пенсии в Украине могут резко вырасти: названы условия

Автор: Светлана Мащенко

Пенсии в Украине могут вырасти до семи тысяч гривен ежемесячно. Такое может произойти при внедрении смешанной пенсионной системы, по которой часть денег будет накапливаться на протяжении трудовой деятельности человека.

О подробностях реформы рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.

По словам чиновника, если бы в Украине ввели "второй уровень" и навели порядок в солидарной системе, пенсионеры могли бы получать достойное пожизненное содержание после выхода на отдых.

"При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников - солидарного и накопительного уровней - 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", - заявила Лазебная.

В министерстве посчитали, что если бы человек в накопительной системе откладывал ежемесячно во время трудовой деятельности, то потом в течение 15 лет после выхода на пенсию мог бы получать стабильный доход.

"В накопительной системе у человека 35 лет, если бы он откладывал по 600 гривен, было бы полмиллиона гривен на счету, и это давало бы возможность получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. Добавить среднюю пенсию из солидарной системы - 3500 гривен - выходит около 7000. Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) - это реальный уровень", - заявила она.

Ранее мы писали, что части украинских пенсионеров пересчитают выплаты с 1 апреля. Стало известно, кому и сколько добавят.

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