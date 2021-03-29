Пенсії в Україні можуть різко зрости: названі умови

За словами чиновника, якщо б в Україні ввели "другий рівень" і навели порядок у солідарній системі, пенсіонери могли б отримувати гідне довічне утримання після виходу на відпочинок.

"При нинішніх зарплатах, при мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати з двох джерел - солідарного і накопичувального рівнів - 7 тисяч гривень. Це середня виплата", - заявила Лазебна.

У міністерстві порахували, що якби людина в накопичувальній системі відкладала щомісяця під час трудової діяльності, то потім протягом 15 років після виходу на пенсію могла би отримувати стабільний дохід.

"У накопичувальній системі у людини 35 років, якби вона відкладала по 600 гривень, було б півмільйона гривень на рахунку, і це давало б можливість отримувати виплати протягом 15 років у середньому по 3200 гривень. Додати середню пенсію із солідарної системи - 3500 гривень - виходить близько 7000. Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) - це реальний рівень", - заявила вона.