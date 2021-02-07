Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится

Пенсионерам будут назначать пенсии по новым правилам, согласно которым даже при первом обращении не нужно будет личное присутствие получателя выплат.

Такие нововведения связаны с введением электронных книжек пенсии. Если же пенсионер посчитает, что ему начислили выплаты неправильно, тогда он сможет обратиться для перерасчета. Но если все в порядке, то процедура оформления не будет отнимать у пенсионера время, пишет Украина24.

По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Александра Малецкого, чиновники владеют информацией о страховом стаже за последние 20 лет, но ранние данные придется перенести из трудовых книжек в электронную систему.

"Собственно, перенос всей этой информации из бумажной книги в реестр застрахованных лиц дает нам возможность не требовать от человека, если будут какие-то дополнительные условия. Но в большинстве случаев у нас будет информация о трудовом стаже и зарплате, и мы сможем по достижению лицом пенсионного возраста без его обращения, если он пожелает и даст такое согласие, то мы просто автоматически назначим пенсию", - говорит Малецкий.

Отметим, что украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете, но для этого нужно оформить электронную цифровую подпись.

Ранее мы писали, что часть украинских пенсионеров ждет повышение до 30 тысяч гривен. Верховная Рада уже приняла такое решение.

Также сообщалось, что пенсионеров может ждать неприятный сюрприз с пенсиями на карточку.