Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться

Пенсіонерам будуть призначати пенсії за новими правилами, згідно з якими навіть при першому зверненні не потрібна буде особиста присутність одержувача виплат.

Такі нововведення пов'язані з введенням електронних книжок пенсії. Якщо ж пенсіонер вважатиме, що йому нарахували виплати неправильно, тоді він зможе звернутися для перерахунку. Але якщо все в порядку, то процедура оформлення не буде віднімати у пенсіонера час, пише Україна24.

За словами заступника голови правління Пенсійного фонду Олександра Малецького, чиновники володіють інформацією про страховий стаж за останні 20 років, але ранні дані доведеться перенести з трудових книжок в електронну систему.

"Власне, перенесення всієї цієї інформації з паперової книги в реєстр застрахованих осіб дає нам можливість не вимагати від людини, якщо будуть якісь додаткові умови. Але в більшості випадків у нас буде інформація про трудовий стаж і зарплату, і ми зможемо за досягнення особою пенсійного віку без його звернення, якщо він побажає і дасть таку згоду, то ми просто автоматично призначимо пенсію", - каже Малецький.

Зазначимо, що українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті, але для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис.

Раніше ми писали, що частину українських пенсіонерів чекає підвищення до 30 тисяч гривень. Верховна Рада вже прийняла таке рішення.

Також повідомлялося, що пенсіонерів може чекати неприємний сюрприз з пенсіями на картку.