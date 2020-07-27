Пенсии в Украине будут начислять по-новому: изменения затронут каждого

Пенсии в Украине будут начислять совсем по-другому из-за запуска обязательно накопительной пенсионной системы. Несколько процентов от заработной платы будут переводить на личный пенсионный счет. Но сразу после выхода на заслуженный отдых можно будет получить сразу две пенсии.

В течение ближайших нескольких месяцев парламентарии и правительство обязаны договориться о том, как будет функционировать новая пенсионная система. Также за это время необходимо ее доработать и убедить Верховную Раду поддержать нововведение.

Проект Кабмина:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ и еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (в Кабмине подсчитали, что если бы такое новшество работало уже сейчас, пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере 1 млн грн);

украинцы старше 50 лет не смогут принять участие в накопительной системе.

Проект Рады:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7%);

взнос разделят между собой сотрудник и работодатель;

с 2023-го по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

Согласно проекту Рады, нагрузка на заработную плату увеличится в первые три года на 3%. Если сейчас человек получает 20 000 гривен, то налогов и взносов ему приходится платить 8 300 гривен. Через несколько лет сумма обязательных отчислений составит 8 900 гривен. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL рассказал: новая пенсионная система – далеко не панацея. Фактически, люди обязаны будут откладывать деньги сразу в два источника дохода в дальнейшем. Получать средства они будут из них же, но уже через много лет. Современным пенсионерам новая пенсионная система не поможет, так как большинство из них уже не работает. То есть на их качество жизни новый законопроект никак не повлияет, по крайней мере в лучшую сторону.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию", – пояснил Рева.

Напомним, что ранее в Украине обещали вдвое повысить пенсии, но возникли проблемы.

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