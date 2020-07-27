Пенсії в Україні будуть нараховувати по-новому: зміни торкнуться кожного

Пенсії в Україні будуть нараховувати зовсім по-іншому через запуск обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Кілька відсотків від заробітної плати будуть переводити на особистий пенсійний рахунок. Але відразу після виходу на заслужений відпочинок можна буде отримати відразу дві пенсії.

Протягом найближчих декількох місяців парламентарії та уряд зобов'язані домовитися про те, як буде функціонувати нова пенсійна система. Також за цей час необхідно доопрацювати й переконати Верховну Раду підтримати нововведення.

Проєкт Кабміну:

додатковий внесок платити не потрібно – 2% заберуть з ЄСВ і ще 2% – прибуткового податку;

отримати всю накопичену суму можна буде відразу (у Кабміні підрахували, що якби таке нововведення працювало вже зараз, пенсіонери могли б розраховувати на заощадження в розмірі 1 млн грн);

українці старше 50 років не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Проєкт Ради:

на пенсію доведеться сплачувати додатковий внесок (він поступово буде зростати з 3% до 7%);

внесок розділять між собою працівник і роботодавець;

з 2023-го по 2030 рік будуть платити по 3% з зарплати, до 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а до 2050 року – 7% щомісяця.

Згідно з проєктом Ради, навантаження на заробітну плату збільшиться в перші три роки на 3%. Якщо зараз людина отримує 20 000 гривень, то податків і внесків їй доводиться платити 8 300 гривень. Через кілька років сума обов'язкових відрахувань складе 8 900 гривень. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір до 1,5% (якщо війна до того моменту закінчиться).

Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL розповів: нова пенсійна система – далеко не панацея. Фактично, люди зобов'язані будуть відкладати гроші відразу у два джерела доходу надалі. Отримувати кошти вони будуть з них же, але вже через багато років. Сучасним пенсіонерам нова пенсійна система не допоможе, оскільки більшість з них вже не працює. Тобто на їх якість життя новий законопроєкт ніяк не вплине, принаймні в кращу сторону.

"Мова йде про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто з вашої зарплати повинні будуть зняти додаткові гроші та відправити в недержавний Пенсійний фонд. Він повинен буде придбати акції якихось підприємств і отримати гарантований дохід вище інфляції. Таким чином, за 20 років йде накопичення і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

Нагадаємо, що раніше в Україні обіцяли вдвічі підвищити пенсії, але виникли проблеми.

Також ми писали, що у Мінсоцполітики здивували відповіддю, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні.