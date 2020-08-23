Пенсии в Украине 2020: кому сделают пересчет в ближайшее время

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В сентябре 2020 года у 1,5 млн пенсионеров могут подняться пенсионные выплаты

В Украине с 1 сентября могут подняться пенсионные выплаты у нескольких категорий граждан. В первую очередь повышение коснется тех, кто на данный момент получает минимальные пенсии.

Как объяснил советник министра социальной политики Николай Шамбир, с 1 сентября в Украине планируется повышение минимальной заработной платы, а это приведет к увеличению пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 гривен с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, имеющих 65 лет", - рассказал Шамбир.

Он добавил, что практически все пенсии в Украине сейчас подлежат повышению, но есть те, которые не индексируются. В первую очередь это касается пенсий военных, ветеранов МВД и других силовых ведомств. Пенсионные выплаты для этих категорий в 2020 году уже были увеличены – с января.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики раскрыли, как и когда в Украине вырастут пенсии.

А также рассказывали о том, что пенсионеры в Украине могут получать 10 пенсий за один раз и объясняли, кто может это сделать.