Пенсії в Україні 2020: кому зроблять перерахунок найближчим часом

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

У вересні 2020 року в 1,5 млн пенсіонерів можуть піднятися пенсійні виплати

В Україні з 1 вересня можуть піднятися пенсійні виплати у кількох категорій громадян. В першу чергу підвищення торкнеться тих, хто на цей момент отримує мінімальні пенсії.

Як пояснив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, з 1 вересня в Україні планується підвищення мінімальної заробітної плати, а це призведе до збільшення пенсій в 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сума буде невелика, і охоплена невелика кількість людей. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 гривень з вересня буде 5000 грн. Якщо прийме це Верховна Рада, на 40% від мінімальної зарплати буде мінімальна пенсія для осіб, які мають 65 років", - розповів Шамбір.

Він додав, що практично всі пенсії в Україні нині підлягають підвищенню, але є ті, які не індексуються. У першу чергу це стосується пенсій військових, ветеранів МВС та інших силових відомств. Пенсійні виплати для цих категорій у 2020 році вже було збільшено – з січня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінсоцполітики розкрили, як і коли в Україні зростуть пенсії.

А також розповідали про те, що пенсіонери в Україні можуть отримувати 10 пенсій за один раз і пояснювали, хто може це зробити.