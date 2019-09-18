Пенсии и соцвыплаты в Украине: обещанного повышения в 2020 году не будет

Пенсии в Украине в 2020 году не поднимутся до того уровня, о котором ранее заявлял Павле Розенко. По его прогнозам, к концу 2020 года минимальная пенсия должна была достигнуть 1900 гривен.

Однако в проекте государственного бюджета на 2020 год (проект №2000), предлагается замедлить рост социальных выплат до 8%. И это при том, что в 2019 году пенсии в среднем выросли на 12-17% и очередной этап повышения ожидается с 1 декабря. В 2020 году минимальные пенсии украинцев вырастут до 1769 гривен.

Также в законопроекте предлагается установить новый прожиточный минимум:

С 1 января – 2027 гривен.

С 1 июля – 2118 гривен.

С 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна.

Для детей от 6 до 18 лет: детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен.

Для трудоспособных лиц: с 1 января – 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря- 2270 гривен.

Для лиц, которые потеряли трудоспособность: с 1 января – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривен, с 1 декабря – 1769 гривен.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года поднимется до 4723 гривны.