Пенсии не будут доставлять через "Укрпочту": когда это произойдет и что делать пенсионерам
С 1 сентября 2021 года в Украине все пенсии будут начислять на банковские карты. При этом домой деньги будут приносить только маломобильным пенсионерам. Такое решение связано с "Укрпочтой", которая решила снова увеличить тарифы за доставку, а у государства денег нет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кто будет получать пенсии на дому
- люди с инвалидностью первой группы;
- маломобильные;
- старше 80 лет;
- те, кто вместо пенсии получает соцпомощь.
Остальным необходимо заключить договор с банком и получать пенсии на карту.
За последние два года плату за доставку пенсий "Укрпочте" государство увеличило почти в 2 раза. С апреля 2021 года почтовый оператор начал получать за доставку пенсий в городах 1,3% от выплат, в селах - 2,65%.
В правительстве говорят о том, что деньги, которые государство платит "Укрпочте" могли бы пойти на повышение пенсий людям.
"Если два года назад средняя выплата одной доставки была на уровне 48-50 грн, то сейчас это почти в два раза больше", - заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
В Украине больше 11 млн пенсионеров. Большинство из них получают пенсии на карту. Услугами "Укрпочты" пользуется, в основном, сельское население.
Теперь пенсионеры, которые не попадают под льготные категории, до 1 сентября должны выбрать себе банк для получения пенсии. Если они это не сделают, то за них выбор сделает государство.
Что говорят в "Укрпочте"
По словам почтового оператора, компания работает в убыток. Новый увеличенный тариф "Укрпочту" устроил только до осени. С 1 сентября они захотели больше.
Пенсионный фонд планирует к осени провести конкурс, кто мог бы еще доставлять пенсии.
Пенсионерам не будут приносить деньги на дом (видео: YouTube)
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о переводе выплат пенсий на банковские карты.
Ранее сообщалось, что украинцам на пенсии хотят разрешить варить самогон и выращивать марихуану.