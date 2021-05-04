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Пенсии не будут доставлять через "Укрпочту": когда это произойдет и что делать пенсионерам

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 14:23
Пенсии не будут доставлять через "Укрпочту": когда это произойдет и что делать пенсионерам Коллаж РБК-Украина: пенсионерам не будут приносить деньги на дом
Автор: Роман Мирончук

С 1 сентября 2021 года в Украине все пенсии будут начислять на банковские карты. При этом домой деньги будут приносить только маломобильным пенсионерам. Такое решение связано с "Укрпочтой", которая решила снова увеличить тарифы за доставку, а у государства денег нет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кто будет получать пенсии на дому

  • люди с инвалидностью первой группы;
  • маломобильные;
  • старше 80 лет;
  • те, кто вместо пенсии получает соцпомощь.

Остальным необходимо заключить договор с банком и получать пенсии на карту.

За последние два года плату за доставку пенсий "Укрпочте" государство увеличило почти в 2 раза. С апреля 2021 года почтовый оператор начал получать за доставку пенсий в городах 1,3% от выплат, в селах - 2,65%.

В правительстве говорят о том, что деньги, которые государство платит "Укрпочте" могли бы пойти на повышение пенсий людям.

"Если два года назад средняя выплата одной доставки была на уровне 48-50 грн, то сейчас это почти в два раза больше", - заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

В Украине больше 11 млн пенсионеров. Большинство из них получают пенсии на карту. Услугами "Укрпочты" пользуется, в основном, сельское население.

Теперь пенсионеры, которые не попадают под льготные категории, до 1 сентября должны выбрать себе банк для получения пенсии. Если они это не сделают, то за них выбор сделает государство.

Что говорят в "Укрпочте"

По словам почтового оператора, компания работает в убыток. Новый увеличенный тариф "Укрпочту" устроил только до осени. С 1 сентября они захотели больше.

Пенсионный фонд планирует к осени провести конкурс, кто мог бы еще доставлять пенсии.

Пенсионерам не будут приносить деньги на дом (видео: YouTube)

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о переводе выплат пенсий на банковские карты.

Ранее сообщалось, что украинцам на пенсии хотят разрешить варить самогон и выращивать марихуану.

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