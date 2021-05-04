Пенсії не доставлятимуть через "Укрпошту": коли це станеться і що робити пенсіонерам

З 1 вересня 2021 року в Україні всі пенсії нараховуватимуть на банківські картки. При цьому додому гроші будуть приносити тільки маломобільним пенсіонерам. Таке рішення пов'язане з "Укрпоштою", яка вирішила знову збільшити тарифи за доставку, а у держави грошей немає.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Хто отримуватиме пенсії вдома

люди з інвалідністю першої групи;

маломобільні;

старше 80 років;

ті, хто замість пенсії отримує соцдопомогу.

Іншим необхідно укласти договір з банком і отримувати пенсії на карту.

За останні два роки плату за доставку пенсій "Укрпошті" держава збільшила майже в 2 рази. З квітня 2021 року поштовий оператор почав отримувати за доставку пенсій у містах 1,3% від виплат, у селах - 2,65%.

В уряді говорять про те, що гроші, які держава платить "Укрпошті" могли б піти на підвищення пенсій людям.

"Якщо два роки тому середня виплата однієї доставки була на рівні 48-50 грн, то зараз це майже в два рази більше", - заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

В Україні понад 11 млн пенсіонерів. Більшість з них отримують пенсії на карту. Послугами "Укрпошти" користується, в основному, сільське населення.

Тепер пенсіонери, які не потрапляють під пільгові категорії, до 1 вересня повинні вибрати собі банк для отримання пенсії. Якщо вони це не зроблять, то за них вибір зробить держава.

Що кажуть в "Укрпошті"

За словами поштового оператора, компанія працює в збиток. Новий збільшений тариф "Укрпошту" влаштував тільки до осені. З 1 вересня вони захотіли більше.

Пенсійний фонд планує до осені провести конкурс, хто міг би ще доставляти пенсії.

Пенсіонерам не приноситимуть гроші додому (відео: YouTube)