Пельмени без кастрюль и сковородок: как приготовить сытное блюдо за 5 минут

Такой способ может выручить, когда совсем нет времени. Он прекрасно подойдет холостякам, когда нецелесообразно кипятить целую кастрюлю ради 10-15 пельменей.

По этому рецепту можно готовить как домашние пельмени, так и купленные в магазине:

Смажьте тарелку сливочным маслом. Выложите в один слой пельмени. Посыпьте солью, любимыми специями. Залейте крутым кипятком примерно на 1/2 от пельменей. Поставьте в микроволновую печь на 4-5 минут. Достаньте тарелку и переверните каждый пельмень, чтобы и вторая сторона была в кипятке.

Можно поставить в микроволновку еще на минуту, если есть сомнения что пельмени не готовы. Но чаще всего такого не случается.

Этот способ - настоящая палочка-выручалочка, когда нет времени и возможности тратить время на готовку.