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Пельмені без каструль і сковорідок: як приготувати ситну страву за 5 хвилин

Фото: Як приготувати швидко пельмені (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти розповіли про незвичайний спосіб приготування пельменів, коли ви не маєте змоги або часу їх варити в каструлі або смажити на пательні.

Про це пише Ukr.media.

Такий спосіб може виручити, коли зовсім немає часу. Він чудово підійде холостякам, коли недоцільно кип'ятити цілу каструлю заради 10-15 пельменів.

За цим рецептом можна готувати як домашні пельмені, так і куплені в магазині:

  1. Змастіть тарілку вершковим маслом.
  2. Викладіть в один шар пельмені.
  3. Посипте сіллю, улюбленими спеціями.
  4. Залийте крутим окропом приблизно на 1/2 від пельменів.
  5. Поставте в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин.
  6. Дістаньте тарілку і переверніть кожен пельмень, щоб і друга сторона була в окропі.

Можна поставити в мікрохвильовку ще на хвилину, якщо є сумніви що пельмені не готові. Але найчастіше такого не трапляється.

Цей спосіб - справжня палочка-виручалочка, коли нема часу і можливості витрачати час на готування.

Раніше ми писали про найкращий спосіб приготування пельменів.

Також експерти розповіли, як можна швидко і без проблем почистити картоплю в мундирі.

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пельмени