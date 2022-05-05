Пельмені без каструль і сковорідок: як приготувати ситну страву за 5 хвилин

Експерти розповіли про незвичайний спосіб приготування пельменів, коли ви не маєте змоги або часу їх варити в каструлі або смажити на пательні.
Про це пише Ukr.media.
Такий спосіб може виручити, коли зовсім немає часу. Він чудово підійде холостякам, коли недоцільно кип'ятити цілу каструлю заради 10-15 пельменів.
За цим рецептом можна готувати як домашні пельмені, так і куплені в магазині:
Можна поставити в мікрохвильовку ще на хвилину, якщо є сумніви що пельмені не готові. Але найчастіше такого не трапляється.
Цей спосіб - справжня палочка-виручалочка, коли нема часу і можливості витрачати час на готування.
Раніше ми писали про найкращий спосіб приготування пельменів.
Також експерти розповіли, як можна швидко і без проблем почистити картоплю в мундирі.