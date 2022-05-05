Пельмени без кастрюль и сковородок: как приготовить сытное блюдо за 5 минут
Эксперты рассказали о необычном способе приготовления пельменей, когда вы не имеете возможности или времени их варить в кастрюле или жарить на сковороде.
Об этом пишет Ukr.media.
Такой способ может выручить, когда совсем нет времени. Он прекрасно подойдет холостякам, когда нецелесообразно кипятить целую кастрюлю ради 10-15 пельменей.
По этому рецепту можно готовить как домашние пельмени, так и купленные в магазине:
- Смажьте тарелку сливочным маслом.
- Выложите в один слой пельмени.
- Посыпьте солью, любимыми специями.
- Залейте крутым кипятком примерно на 1/2 от пельменей.
- Поставьте в микроволновую печь на 4-5 минут.
- Достаньте тарелку и переверните каждый пельмень, чтобы и вторая сторона была в кипятке.
Можно поставить в микроволновку еще на минуту, если есть сомнения что пельмени не готовы. Но чаще всего такого не случается.
Этот способ - настоящая палочка-выручалочка, когда нет времени и возможности тратить время на готовку.
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