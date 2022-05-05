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Пельмени без кастрюль и сковородок: как приготовить сытное блюдо за 5 минут

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 12:57
Пельмени без кастрюль и сковородок: как приготовить сытное блюдо за 5 минут Фото: Как приготовить быстро пельмени (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты рассказали о необычном способе приготовления пельменей, когда вы не имеете возможности или времени их варить в кастрюле или жарить на сковороде.

Об этом пишет Ukr.media.

Такой способ может выручить, когда совсем нет времени. Он прекрасно подойдет холостякам, когда нецелесообразно кипятить целую кастрюлю ради 10-15 пельменей.

По этому рецепту можно готовить как домашние пельмени, так и купленные в магазине:

  1. Смажьте тарелку сливочным маслом.
  2. Выложите в один слой пельмени.
  3. Посыпьте солью, любимыми специями.
  4. Залейте крутым кипятком примерно на 1/2 от пельменей.
  5. Поставьте в микроволновую печь на 4-5 минут.
  6. Достаньте тарелку и переверните каждый пельмень, чтобы и вторая сторона была в кипятке.

Можно поставить в микроволновку еще на минуту, если есть сомнения что пельмени не готовы. Но чаще всего такого не случается.

Этот способ - настоящая палочка-выручалочка, когда нет времени и возможности тратить время на готовку.

Ранее мы писали про лучший способ приготовления пельменей.

Также эксперты рассказали, как можно быстро и без проблем почистить картофель в мундире.

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