Пельмені без каструль і сковорідок: як приготувати ситну страву за 5 хвилин
Експерти розповіли про незвичайний спосіб приготування пельменів, коли ви не маєте змоги або часу їх варити в каструлі або смажити на пательні.
Про це пише Ukr.media.
Такий спосіб може виручити, коли зовсім немає часу. Він чудово підійде холостякам, коли недоцільно кип'ятити цілу каструлю заради 10-15 пельменів.
За цим рецептом можна готувати як домашні пельмені, так і куплені в магазині:
- Змастіть тарілку вершковим маслом.
- Викладіть в один шар пельмені.
- Посипте сіллю, улюбленими спеціями.
- Залийте крутим окропом приблизно на 1/2 від пельменів.
- Поставте в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин.
- Дістаньте тарілку і переверніть кожен пельмень, щоб і друга сторона була в окропі.
Можна поставити в мікрохвильовку ще на хвилину, якщо є сумніви що пельмені не готові. Але найчастіше такого не трапляється.
Цей спосіб - справжня палочка-виручалочка, коли нема часу і можливості витрачати час на готування.
Раніше ми писали про найкращий спосіб приготування пельменів.
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