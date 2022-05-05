Пельмені без каструль і сковорідок: як приготувати ситну страву за 5 хвилин

Експерти розповіли про незвичайний спосіб приготування пельменів, коли ви не маєте змоги або часу їх варити в каструлі або смажити на пательні.

Такий спосіб може виручити, коли зовсім немає часу. Він чудово підійде холостякам, коли недоцільно кип'ятити цілу каструлю заради 10-15 пельменів.

За цим рецептом можна готувати як домашні пельмені, так і куплені в магазині:

Змастіть тарілку вершковим маслом. Викладіть в один шар пельмені. Посипте сіллю, улюбленими спеціями. Залийте крутим окропом приблизно на 1/2 від пельменів. Поставте в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин. Дістаньте тарілку і переверніть кожен пельмень, щоб і друга сторона була в окропі.

Можна поставити в мікрохвильовку ще на хвилину, якщо є сумніви що пельмені не готові. Але найчастіше такого не трапляється.

Цей спосіб - справжня палочка-виручалочка, коли нема часу і можливості витрачати час на готування.