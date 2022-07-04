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Пела о Украине, а потом обрадовалась приходу оккупантов: в Лисичанске обнаружили странную девочку

Новина українською →
Лисичанск, Понедельник 04 июля 2022 20:59
Пела о Украине, а потом обрадовалась приходу оккупантов: в Лисичанске обнаружили странную девочку В Лисичанске девочка пела об Украине, а потом внезапно обрадовалась РФ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На российских пабликах распространили видео, в котором девочка из Лисичанска радостно встречает российских оккупантов. Мало того, ребенок сообщил, что ждала этого с 2014 года. Но девочку узнали местные жители и говорят, что она пела песни об Украине.

Кто эта девочка и почему она так быстро "переобулась" - читайте ниже.

Видео с девочкой-подростком из Лисичанска начали распространять российские оккупанты на своих пабликах. На видео девочка говорит, что рада приходу убийц и мародеров и ждала их с 2014 года.

Девочку быстро опознали местные жители и утверждают, что ее зовут Полина. В 2014 году Полине было приблизительно 6-8 лет и очень сомнительно, что она хотела бы прихода российских оккупантов в Лисичанск.

Пела о Украине, а потом обрадовалась приходу оккупантов: в Лисичанске обнаружили странную девочку"Наконец-то мы вас дождались. Ждали вас еще с 14 года. Мы ездили в Россию, но решили вернуться. Дом же", - говорит Полина в видео захватчиков.

До начала полномасштабной войны России против Украины Полина часто выступала на концертах, пела патриотические украинские песни и с радостью участвовала в мероприятиях, которые были посвящены государственным праздникам Украины.

В честь 30-летия Независимости Украины Полина исполнила кавер на песню Rampampam о свободной и единой родной стране.

На кадрах видно, что девочка выступает в вышиванке и отлично владеет украинским языком. Теперь же Полина называет себя патриоткой РФ и искренне радуется, что оккупанты захватили Лисичанск.

В школе Полина стала лауреаткой конкурса "Луганщина - то мій дім". Девочка получила первое место в номинации "Перлини моєї Батьківщини".

Кстати, ранее мы писали, что продюсер Бардаш назвал украинских певцов нацистами.

А также рассказывали, что Чичваркин объяснил, откуда столько ненависти у российских оккупантов.

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