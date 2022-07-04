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Співала про Україну, а потім зраділа приходу окупантів: у Лисичанську виявили дивну дівчинку

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Лисичанськ, Понеділок 04 липня 2022 20:59
Співала про Україну, а потім зраділа приходу окупантів: у Лисичанську виявили дивну дівчинку У Лисичанську дівчинка співала про Україну, а потім раптово зраділа РФ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На російських пабліках поширили відео, в якому дівчинка з Лисичанська радісно зустрічає російських окупантів. Мало того, дитина повідомила, що чекала цього з 2014 року. Але дівчинку впізнали місцеві жителі й кажуть, що вона співала пісні про Україну.

Хто ця дівчинка і чому вона так швидко "перевзулася" - читайте нижче.

Відео з дівчинкою-підлітком з Лисичанська почали поширювати російські окупанти на своїх пабліках. На відео дівчинка каже, що рада приходу вбивць і мародерів і чекала їх з 2014 року.

Дівчинку швидко впізнали місцеві жителі та стверджують, що її звуть Поліна. У 2014 році Поліні було приблизно 6-8 років і дуже сумнівно, що вона хотіла б приходу російських окупантів в Лисичанськ.

Співала про Україну, а потім зраділа приходу окупантів: у Лисичанську виявили дивну дівчинку"Нарешті ми вас дочекалися. Чекали вас ще з 14 року. Ми їздили в Росію, але вирішили повернутися. Будинок же", - каже Поліна у відео загарбників.

До початку повномасштабної війни Росії проти України Поліна часто виступала на концертах, співала патріотичні українські пісні та з радістю брала участь у заходах, які були присвячені державним святам України.

На честь 30-річчя Незалежності України Поліна виконала кавер на пісню Rampampam про вільну і єдину рідну країну.

На кадрах видно, що дівчинка виступає у вишиванці й відмінно володіє українською мовою. Тепер же Поліна називає себе патріоткою РФ і щиро радіє, що окупанти захопили Лисичанськ.

У школі Поліна стала лауреаткою конкурсу"Луганщина - то мій дім". Дівчинка отримала перше місце в номінації "Перлини моєї Батьківщини".

До речі, раніше ми писали, що продюсер Бардаш назвав українських співаків нацистами.

А також розповідали, що Чичваркін пояснив, звідки стільки ненависті у російських окупантів.

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