Співала про Україну, а потім зраділа приходу окупантів: у Лисичанську виявили дивну дівчинку
На російських пабліках поширили відео, в якому дівчинка з Лисичанська радісно зустрічає російських окупантів. Мало того, дитина повідомила, що чекала цього з 2014 року. Але дівчинку впізнали місцеві жителі й кажуть, що вона співала пісні про Україну.
Хто ця дівчинка і чому вона так швидко "перевзулася" - читайте нижче.
Відео з дівчинкою-підлітком з Лисичанська почали поширювати російські окупанти на своїх пабліках. На відео дівчинка каже, що рада приходу вбивць і мародерів і чекала їх з 2014 року.
Дівчинку швидко впізнали місцеві жителі та стверджують, що її звуть Поліна. У 2014 році Поліні було приблизно 6-8 років і дуже сумнівно, що вона хотіла б приходу російських окупантів в Лисичанськ.
"Нарешті ми вас дочекалися. Чекали вас ще з 14 року. Ми їздили в Росію, але вирішили повернутися. Будинок же", - каже Поліна у відео загарбників.
До початку повномасштабної війни Росії проти України Поліна часто виступала на концертах, співала патріотичні українські пісні та з радістю брала участь у заходах, які були присвячені державним святам України.
На честь 30-річчя Незалежності України Поліна виконала кавер на пісню Rampampam про вільну і єдину рідну країну.
На кадрах видно, що дівчинка виступає у вишиванці й відмінно володіє українською мовою. Тепер же Поліна називає себе патріоткою РФ і щиро радіє, що окупанти захопили Лисичанськ.
У школі Поліна стала лауреаткою конкурсу"Луганщина - то мій дім". Дівчинка отримала перше місце в номінації "Перлини моєї Батьківщини".
До речі, раніше ми писали, що продюсер Бардаш назвав українських співаків нацистами.
А також розповідали, що Чичваркін пояснив, звідки стільки ненависті у російських окупантів.