Чичваркин объяснил, откуда столько ненависти у российских оккупантов

Совершаемые российскими солдатами зверства в Украине во многом связаны с чувством вседозволенности у интервентов, с той средой, в которой они выросли и сформировались, а также с руководством конкретной военной части.

Об этом рассказал известный бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью для РБК-Украина.

"Эти демоны вылезли"

"Вы знаете, любой человек очень близок к животному, если у него нет сдерживающих факторов", - подчеркивает он.

Чичваркин в этом контексте привел в пример эксперимент "0", проведенный в 1970-х сербским специалистом по искусству Мариной Абрамович, который демонстрировал, как быстро человек теряет свой облик.

Российский предприниматель, который более 10 лет живет в Лондоне, обратил внимание, что тогда в ходе эксперимента даже у представителей западного общества через "пару часов - из человека вылезло абсолютное животное".

"Что мы хотим от Ивана с Дальнего Востока, который вырос в очень кислотной среде постоянного морального и физического насилия, и попавший, грубо говоря, в "песочницу", где ему никто ничего не может сказать, где он может абсолютно не отвечать за свои дела, и вот эти демоны вылезли", - объясняет Чичваркин.

Роль командиров

По его словам, есть разные примеры российского командования и поведения оккупантов на захваченной территории.

"Мы знаем про мэра Славутича и город Славутич, где тот человек, который командовал, ничего не хотел разрушать. Мы знаем абсолютно мародеров, упырей, и просто даже животными их назвать нельзя. В основном, к сожалению, (преобладают) второго типа",- отметил бизнесмен

Чичваркин убежден, что очень много зависит от руководства конкретно той или иной части, которая оккупировала населенный пункт.

Как получается то, как было в Буче

"Если у человека осталось что-то условно гуманное - учитывая, что пошел за деньги убивать в чужую страну - это одно. Если ничего не осталось - это какие-то детские комплексы, детское насилие, которые в России сплошь и рядом выплескиваются - то получается то, как было в Буче", - резюмирует он.

Бизнесмен добавил, что посещал этот сильно пострадавший от рашистов пригород столицы Украины две недели назад.

"(Впечатление произвело) чудовищное, как и должно. А какое еще может быть впечатление? Я все это видел, знал... но когда оказался - несмотря на то, что там все вычистили, этот запах гари стоит у университета - это полный пи**ец, если честно.

И люди уже, наверное, плюс-минус, во всяком случае мне выражали очень позитивные эмоции при встрече. Но это все равно - крайне тяжелое, просто невозможное для понимания преступление", - подчеркивает Чичваркин.

Видео: Чичваркин высказался о ненависти в российской армии