"Расжигаете рознь": Бардаш назвал украинских певцов нацистами

Юрий Бардаш решил прервать затяжное молчание и высказался, в свойственной ему манере, о войне России против Украины, а также действиях отечественных артистов, о соотечественниках в целом, раскритиковал готовности давать отпор захватчикам, и рассказал о многом другом.

Скандальный продюсер, очевидно, собрался наконец разъяснить личную позицию после длительного "исчезновения" с медиапространства. Похоже, что экс-продюсеру "Грибов" действительно удалось расставить все точки над "і". Styler собрал самые абсурдные тезисы и высказывания "философа" Юрия Бардаша из его прямого эфира в Instagram 1 июля.

Цитаты Бардаша об украинцах и войне "Моя позиция такая. Украинские артисты, не те, которые ездят по госпиталям... в основном это фонды-шмонды: "мы собираем, все деньги на ВСУ!" Но я же вижу - просто продолжается шоу-бизнес. И они поехали по Европе рекламировать эту войну. Они рекламируют войну. Они рекламируют единство украинцев порвать, уничтожить Россию".

"Слава Украине - я считаю, должны говорить только солдаты, которые конкретно отдают свои жизни, которые в окопах".

"Слава Украине - это хорошо. Понад усе - я считаю, это чистый фашизм, чистый нацизм".

"Важный слоган украинцев: "Украина понад усе"! Я понимаю, что это диалектическая ловушка, что людей просто, как бы людям предлагают самим себя убить. Это получается детей своих - в топку, отцов своих - в топку. Ради чего? Ради Украины. Хорошо... А что такое Украина?"

"Все мои дела, которые я вершил ради того, чтобы быть в обществе, чтобы быть полезным обществу, в моменте просто слетели. Меня объявили пособником россиян, коллаборационистом, сепаратистом... хорошо, как скажете! Я понимаю - вы все злые. Это не я разжигаю межнациональную рознь. Я за дружбу всегда выступал. "Между нами тает лед" (напевает)... Но по итогу от меня открестились все. Я вам больше скажу - моя жена сказала "Не касайся моей дочери, ты предатель". Я понимаю - ей 25 лет, она выросла в Украине, и она не знает ничего другого. Но в Украине живут не только малолетки, вы поймите это".

"За что я выступаю? Я выступаю за то, чтобы прекратить убивать украинцев. Меня за это посчитали предателем народа".

"Сколько вы еще на своей ненависти и злости готовы потерять людей, территорий. Ребята, Донбасс уже все, заканчивается, Лисичанск в котле подвигается, дальше: привет - Харьков. Сколько вы еще будете убивать украинцев, скажите мне пожалуйста, своей тупостью? Собирают они на Байрактар"

"За что народ сейчас умирает, чтобы что? Чтобы легче было геям, за эти либеральные ценности?... Допустим, не за геев, что там еще в европейских ценностях - зеленая энергетика? Вы смеетесь, это вообще цирк. Что еще - безвиз? Вот за это все мы будем умирать".

"Потенциал у России, пока мы гей-парады проводили, у них заводы строились по всей России. У них пушки, там все, ребята, у них такое оружие... Оцените ситуацию, выключите бычку, все газуют - выключите это и оцените ситуацию".

"Мы с вами никто, и мы ничего не можем сделать. Мы можем только подумать, немножко поразмыслить о все, что происходит".

"Украина - одна и самых больших в Европе территорий, была. Допустим. Рядом с нами есть сосед - Россия. Он никуда не денется, он есть, он великий, могучий, жесткий северный наш сосед, или восточный. Что вы хотите? Вы хотите их уничтожить, в праведном гневе? Да, я знаю, что вы хотите это сделать, но опять-таки - как? Как это сделать? Я не понимаю. У вас есть ответ: "До-по-мо-же-З-С-У?" Пацанов сейчас наберут и опять в топку кинут".

"Люди, которые говорят на русском языке - это русский человек. Кто какой национальности - это не важно".

"Мне все говорят хором - возвращайся! Зачем, чтобы вместе петь, как мы ненавидим русских россиян? Так я русский, я не россиянин. Россияне - это отдельно, это страна. А есть русский человек, это разные вещи". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Бардаш (@george.bardash) Видео: "философские" размышления Юрия Бардаша об украинцах, россиянах и войне, часть 1. Юрий Бардаш, который сейчас пропагандирует капитуляцию перед страной-агрессором Россией, также рассказал, что находится в Грузии, куда приехал со Шри-Ланки. Он подчеркивает, что от него сейчас все открестились, жалуется на критику и тотальное "хейтерство". На протяжении всего полуторачасового эфира Бардаша в комментариях был поток резких высказываний в адрес музыканта и продюсера, с недвусмысленными оценками и эпитетами. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Бардаш (@george.bardash) Видео: высказывания Юрия Бардаша об украинцах, россиянах и войне, часть 2.