"Расжигаете рознь": Бардаш назвал украинских певцов нацистами
Юрий Бардаш решил прервать затяжное молчание и высказался, в свойственной ему манере, о войне России против Украины, а также действиях отечественных артистов, о соотечественниках в целом, раскритиковал готовности давать отпор захватчикам, и рассказал о многом другом.
Скандальный продюсер, очевидно, собрался наконец разъяснить личную позицию после длительного "исчезновения" с медиапространства. Похоже, что экс-продюсеру "Грибов" действительно удалось расставить все точки над "і".
Styler собрал самые абсурдные тезисы и высказывания "философа" Юрия Бардаша из его прямого эфира в Instagram 1 июля.
Цитаты Бардаша об украинцах и войне
- "Моя позиция такая. Украинские артисты, не те, которые ездят по госпиталям... в основном это фонды-шмонды: "мы собираем, все деньги на ВСУ!" Но я же вижу - просто продолжается шоу-бизнес. И они поехали по Европе рекламировать эту войну. Они рекламируют войну. Они рекламируют единство украинцев порвать, уничтожить Россию".
- "Слава Украине - я считаю, должны говорить только солдаты, которые конкретно отдают свои жизни, которые в окопах".
- "Слава Украине - это хорошо. Понад усе - я считаю, это чистый фашизм, чистый нацизм".
- "Важный слоган украинцев: "Украина понад усе"! Я понимаю, что это диалектическая ловушка, что людей просто, как бы людям предлагают самим себя убить. Это получается детей своих - в топку, отцов своих - в топку. Ради чего? Ради Украины. Хорошо... А что такое Украина?"
- "Все мои дела, которые я вершил ради того, чтобы быть в обществе, чтобы быть полезным обществу, в моменте просто слетели. Меня объявили пособником россиян, коллаборационистом, сепаратистом... хорошо, как скажете! Я понимаю - вы все злые. Это не я разжигаю межнациональную рознь. Я за дружбу всегда выступал. "Между нами тает лед" (напевает)... Но по итогу от меня открестились все. Я вам больше скажу - моя жена сказала "Не касайся моей дочери, ты предатель". Я понимаю - ей 25 лет, она выросла в Украине, и она не знает ничего другого. Но в Украине живут не только малолетки, вы поймите это".
- "За что я выступаю? Я выступаю за то, чтобы прекратить убивать украинцев. Меня за это посчитали предателем народа".
- "Сколько вы еще на своей ненависти и злости готовы потерять людей, территорий. Ребята, Донбасс уже все, заканчивается, Лисичанск в котле подвигается, дальше: привет - Харьков. Сколько вы еще будете убивать украинцев, скажите мне пожалуйста, своей тупостью? Собирают они на Байрактар"
- "За что народ сейчас умирает, чтобы что? Чтобы легче было геям, за эти либеральные ценности?... Допустим, не за геев, что там еще в европейских ценностях - зеленая энергетика? Вы смеетесь, это вообще цирк. Что еще - безвиз? Вот за это все мы будем умирать".
- "Потенциал у России, пока мы гей-парады проводили, у них заводы строились по всей России. У них пушки, там все, ребята, у них такое оружие... Оцените ситуацию, выключите бычку, все газуют - выключите это и оцените ситуацию".
- "Мы с вами никто, и мы ничего не можем сделать. Мы можем только подумать, немножко поразмыслить о все, что происходит".
- "Украина - одна и самых больших в Европе территорий, была. Допустим. Рядом с нами есть сосед - Россия. Он никуда не денется, он есть, он великий, могучий, жесткий северный наш сосед, или восточный. Что вы хотите? Вы хотите их уничтожить, в праведном гневе? Да, я знаю, что вы хотите это сделать, но опять-таки - как? Как это сделать? Я не понимаю. У вас есть ответ: "До-по-мо-же-З-С-У?" Пацанов сейчас наберут и опять в топку кинут".
- "Люди, которые говорят на русском языке - это русский человек. Кто какой национальности - это не важно".
- "Мне все говорят хором - возвращайся! Зачем, чтобы вместе петь, как мы ненавидим русских россиян? Так я русский, я не россиянин. Россияне - это отдельно, это страна. А есть русский человек, это разные вещи".
Видео: "философские" размышления Юрия Бардаша об украинцах, россиянах и войне, часть 1.
Юрий Бардаш, который сейчас пропагандирует капитуляцию перед страной-агрессором Россией, также рассказал, что находится в Грузии, куда приехал со Шри-Ланки.
Он подчеркивает, что от него сейчас все открестились, жалуется на критику и тотальное "хейтерство".
На протяжении всего полуторачасового эфира Бардаша в комментариях был поток резких высказываний в адрес музыканта и продюсера, с недвусмысленными оценками и эпитетами.
Видео: высказывания Юрия Бардаша об украинцах, россиянах и войне, часть 2.
Ранее в июне Wellboy заявил, что не будет больше работать с продюсером Бардашем.
Напомним, что перед этим Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю. Его обвинили в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.