Педиатр рассказала, когда ребенку впервые можно спать на подушке и какую лучше выбрать

Приобретение спальных вещей и аксессуаров для детей - процесс важный, к которому родителям следует подходить с ответственностью. Ведь от них во многом зависит здоровый детский сон. Для детей нужно подбирать только самые лучшие и безопасные подушки.

Об этом сообщила детский невролог и педиатр Ирина Платонова в Instagram .

Когда впервые приобрести подушку

По словам врача, детям до двух лет подушка не нужна. Для профилактики внезапной детской смерти в постели, где спит новорожденный ребенок не должно быть никаких лишних предметов (подушки, бортиков, пеленки, игрушек и соски).

Специалист отмечает, что новорожденные и дети до 1 года должны спать исключительно на спине.

Все активное время дети должны проводить на животе на жесткой поверхности. Все потому, что в положении на животике, кроме того, что укрепляются мышцы, проводится профилактика плагио брахиоцефалии. Поэтому никакие специальные подушки "бабочка" и "рогалик" ребенку не нужны.

Что нельзя класть ребенку под голову (instagram.com/dr_iryna)

Какую подушку выбрать

Семейный врач говорит, что ребенку от двух лет уже может нужна будет подушка. Если ребенку уже не удобно спать, тогда в таком возрасте можно предложить подушку.

Первое, на что нужно обратить внимание - это размер подушки:

у 2-3 года толщина подушки должна быть не более 2-3 см;

3-5 лет - толщина не более 5-6 см;

старше 6 лет - до 10 см.

Какую подушку выбрать для ребенка (instagram.com/dr_iryna)

Важно, что подушка должна быть удобной для ребенка и необязательно должна быть надпись "ортопедическая". Также она должна быть из гипоаллергенного материала.

Также важна безопасность, ведь очень часто из подушек вылезают перья и может ранить ребенка или же ребенок может его проглотить.

Подушка должна быть выполнена из материала, пропускающего воздух, то есть быть воздухопроницаемой. Лучше выбирать подушки и чехлы из натуральных тканей (хлопок, шелк, сатин и муслин).

Кроме того, следует выбирать такую, которую можно стирать. Наполнитель подушки: пена мемори форм, силиконизированное волокно, бамбуковое волокно и шерстяной наполнитель для детей оптимальны.

Некоторые подушки лучше использовать зимой, например шерстяной наполнитель, а на лето сменить на пена-меморе, поскольку ребенку может быть жарко.

К тому же родителям не стоит забывать, что подушку важно регулярно менять.