Педіатр розповіла, коли дитині вперше можна дати молоко та яке обрати

Багато молодих мам не знаю, коли маленькій дитині можна вперше давати коров'яче молоко. Однак, є певний вік з якого можна сміливо давати малюкам молочні продукти.

Про це розповіла педіатр та невролог Веретенко Світлана в Instagram .

Молоко - продукт, навколо якого завжди багато суперечок. Коров’яче молоко одні батьки готові давати мало не з перших днів життя, а інші довго сумніваються чи корисний цей продукт для дітей.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, з народження дитина повинна отримувати грудне молоко. Це унікальний натуральний для новонароджених, який забезпечує необхідні поживні речовини.

Зокрема, новонароджені знаходяться на виключно грудному вигодовуванні до 6 місяців та далі продовжують ГВ разом із введенням прикорму до 2-ох років або так довго як мама та дитина цього потребує.

Однак, у разі неможливості грудного вигодовування, малюк має отримувати молочну суміш.

Чому коров'яче молоко не може замінити ГВ

За словами педіатра, коров’яче, козяче або рослинне молоко не може бути заміною ГВ для немовлят з цих причин:

Через ризик розвитку анемії та ожиріння. Надмірне вживання молока пригнічує всмоктування заліза та має високу калорійність;

Незбалансований склад (багато білків та електролітів) може призводити до пошкодження нирок;

Недостатня термічна обробка - ризик виникнення важких кишкових інфекцій та розвитку зневоднення;

Коли молоко можна давати дітям

Зокрема, з 6 місяців батьки можуть познайомити малюка з молоком, проте не як самостійний напій, а компонент страв (наприклад, додаючи трохи молока в кашу). Для цього потрібно обирати знежирене пастеризоване молоко. Раннє введення зменшує ризик розвитку алергічних реакцій.

Також у 8-10 місяців в прикорм можна вводити кисломолочні продукти, а саме кефір, йогурт та сир.

Після 1 року можна запропонувати дитині молоко як самостійний напій. Варто надавати перевагу нежирному молоку (1-3%) та обов’язково пастеризованому. Все тому, що це хороше джерело кальцію та білків. Оптимальна кількість - не більше 2-ох склянок на добу (до 450 мл).

Лікар каже, що соєве, кокосове, рисове та мигдалеве молоко не рекомендовано вживати до 5 років. Все тому, що воно містить меншу кількість білків та поживних речовин.