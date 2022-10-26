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Лікар розповіла, як правильно виміряти ногу дитині, щоб підібрати взуття і не прогадати

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Середа 26 жовтня 2022 21:38
Лікар розповіла, як правильно виміряти ногу дитині, щоб підібрати взуття і не прогадати Як підібрати правильне взуття для дитини (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Тема покупки першої пари дитячого взуття у недосвідчених батьків завжди викликає багато запитань. Насправді купівля першого взуття для дитини вимагає дотримання багатьох суворих правил, порушувати які категорично не можна

Про це повідомила педіатр та дитячий невролог Ірина Платонова в Instagram.

Яким має бути дитяче взуття

Лікар назвала ключові ознаки дитячого взуття, яких варто дотримуватись:

  • Взуття має бути зручним. Це важливий момент;
  • Має подобатися дитині;
  • Підошва має бути м‘яка й еластична, має піддаватися при вигинанні, а не бути твердою і рівною;
  • З натуральних матеріалів;
  • Підібране по розміру. І не "впритик" чи "на виріст".

За словами фахівці, ортопедичного взуття не існує. Воно є тільки для дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату, або для діток з церебральним паралічем, клишоногістю. Таке взуття виготовляється і призначається індивідуально, коли на те є медичні покази.

Також взуття має добре фіксувати ніжку, але не перетискати.

Як вибрати правильний розмір

Зокрема, потрібно обвести контур стопи на папері, відміряти відстань по діагоналі між найбільш виступаючим точкам та додати 1-1,5 см. Тоді це буде правильний розмір для дитини.

Окрім того, лікар рекомендує, щоб дитина вдома ходила без взуття.

"Взагалі, якщо є така можливість, то бажано ходити босоніж по траві, камінні, піску. Якщо ви живете, наприклад, у квартирі, немає змоги ходити босоніж по траві, то можна купити спеціальний коврик для діток. Він має різні поверхні, що чудово буде профілактувати розвиток плоскостопості. До речі, плоскостопість є нормою до 5-6 років", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що вчитися ходити дитина має без взуття. Зазначається, що на один сезон в дитини має бути мінімум дві пари взуття, для того, щоб взуття можна було помити, і сухим одягнути.

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