Педиатр рассказала, как ребенку меньше болеть в коллективе: всего два правила
Очень часто родителей беспокоит тот факт, что ребенок пошел в садик или школу и начал часть болеть. Это совершенно нормально, когда маленькие дети подхватывают простуду или другой вирус 8-12 раз в год.
О том, как меньше болеть ребенку в коллективе, - рассказала в Instagram педиатр Даша Власенко.
Болеть - это нормально
Существуют сотни различных вирусов, вызывающих симптомы простуды. Поскольку иммунная система детей ранее не сталкивалась с этими вирусами, они более восприимчивы к каждому новому вирусу, с которым контактируют.
Одна инфекция начинает немного проходить, когда за ней наступает другая. С таким циклом может показаться, что дети всегда больны.
"Еще раз подчеркну это абсолютно нормально", - написала медик.
Когда нужно обращаться к врачу
- Кажется, что ребенок простужается или заражается вирусной инфекцией чаще 8-12 раз в год.
- Если инфекции не проходят самостоятельно или есть осложнения
- Есть отставание в физическом развитии
- У вас в семейном анамнезе были иммунные расстройства
Врач сообщила, что ребенок может болеть и это нормально. Главное - это, как быстро она поправляется, потому что ОРВИ это состояние, проходящее самостоятельно.
Как меньше болеть
Многие болезни передаются через микробы, передающиеся через прикосновение. Когда один ребенок вытирает свои сопли, а затем касается дверной ручки, карандаша или игрушки, он оставляет след микробов, которые может подхватить следующий ребенок.
- Мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд
- Использовать антисептики под наблюдением взрослых
- Делать прививку
Вам нужно ежегодно вакцинировать ребенка и семью от гриппа. Эта вакцинация и другие рекомендованные детские вакцины предотвращают многие серьезные заболевания, угрожающие жизни.
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