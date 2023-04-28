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Педиатр назвал витамин, который крайне необходимый для здоровья и развития ребенка

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Пятница 28 апреля 2023 17:32
Педиатр назвал витамин, который крайне необходимый для здоровья и развития ребенка Какой витамин необходим для развития ребенка (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Для нормального развития малыша ему нужны витамины и минералы. Нехватка этих элементов может привести к нарушениям в организме и негативно отразиться на здоровье ребенка.

Педиатр Игорь Мельник рассказал на своей странице в Instagram, какой витамин крайне важен для полноценного развития малыша.

Что такое витамин В6 и почему он важен для детей

"В6 - водорастворимый витамин, который важен для правильного роста и развития детей. Он участвует в выработке энергии, развитии мозга, иммунной функции, а также в белковом обмене и формировании эритроцитов. Он необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы", - объясняет врач.

Причины дефицита этого витамина:

  • плохое питание;
  • некоторые заболевания, такие как целиакия, болезнь Крона и другие желудочно-кишечные расстройства;
  • лекарство;
  • повышенные потребности.

Дефицит этого витамина В6 у детей проявляется слабостью и усталостью. Также нарушается рост и развитие, появляются сыпь на коже, раздражение, угри, фурункулы. У детей может часто меняться настроение, они становятся раздраженными.

Признаками нехватки могут быть также сухость и выпадение волос, тошнота, снижение аппетита, конъюнктивит, бессонница и стоматит.

Какая норма витамина В6 для детей:

  • младенцы 0-6 месяцев - 0,4 мг;
  • младенцы 7-12 месяцев - 0,6 мг;
  • малыши 1-3 года - 0,9 мг;
  • дети 4-6 лет - 1,1 мг;
  • дети 7-10 лет - 1,4 мг;
  • подростки 14-17 лет - 2 мг (для парней), 1,5 мг (для девушек).

Как покрыть дневную потребность в витамине

Нужно обогатить рацион ребенка продуктами, богатыми этим витамином. Такими являются:

  • неочищенные зерна злаковых культур;
  • овощи;
  • мясо;
  • рыба;
  • молоко;
  • печень трески и крупного рогатого скота;
  • яичный желток;
  • дрожжи.

Педиатр также отмечает, что при определенных состояниях врач может назначить ребенку принимать витамин В6 в виде добавок, но самостоятельно их пить нельзя. Уровень этого витамина в организме определяют анализом крови.

Раньше мы рассказывали о том, как приучить ребенка больше есть овощей и фруктов.

Читайте также о том, как на самом деле влияет молоко на здоровье.

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