Педиатр назвал витамин, который крайне необходимый для здоровья и развития ребенка

Для нормального развития малыша ему нужны витамины и минералы. Нехватка этих элементов может привести к нарушениям в организме и негативно отразиться на здоровье ребенка.

Педиатр Игорь Мельник рассказал на своей странице в Instagram, какой витамин крайне важен для полноценного развития малыша.

Что такое витамин В6 и почему он важен для детей

"В6 - водорастворимый витамин, который важен для правильного роста и развития детей. Он участвует в выработке энергии, развитии мозга, иммунной функции, а также в белковом обмене и формировании эритроцитов. Он необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы", - объясняет врач.

Причины дефицита этого витамина:

плохое питание;

некоторые заболевания, такие как целиакия, болезнь Крона и другие желудочно-кишечные расстройства;

лекарство;

повышенные потребности.

Дефицит этого витамина В6 у детей проявляется слабостью и усталостью. Также нарушается рост и развитие, появляются сыпь на коже, раздражение, угри, фурункулы. У детей может часто меняться настроение, они становятся раздраженными.

Признаками нехватки могут быть также сухость и выпадение волос, тошнота, снижение аппетита, конъюнктивит, бессонница и стоматит.

Какая норма витамина В6 для детей:

младенцы 0-6 месяцев - 0,4 мг;

младенцы 7-12 месяцев - 0,6 мг;

малыши 1-3 года - 0,9 мг;

дети 4-6 лет - 1,1 мг;

дети 7-10 лет - 1,4 мг;

подростки 14-17 лет - 2 мг (для парней), 1,5 мг (для девушек).

Как покрыть дневную потребность в витамине

Нужно обогатить рацион ребенка продуктами, богатыми этим витамином. Такими являются:

неочищенные зерна злаковых культур;

овощи;

мясо;

рыба;

молоко;

печень трески и крупного рогатого скота;

яичный желток;

дрожжи.

Педиатр также отмечает, что при определенных состояниях врач может назначить ребенку принимать витамин В6 в виде добавок, но самостоятельно их пить нельзя. Уровень этого витамина в организме определяют анализом крови.