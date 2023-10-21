Педіатр назвав 7 речей, які небезпечні для малюків. Ось що треба знати батькам

Сучасний ринок пропонує безліч товарів для дітей, які мають на меті полегшити батькам догляд за малечею. Але насправді не всі ці речі є корисними, а деякі із них взагалі можу становити загрозу життю дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію педіатра Ігоря Мельника в Instagram .

Які речі є шкідливими для дітей

"Як педіатр я часто чую від батьків про різні дитячі товари, які вони планують купити. Деякі з них насправді можуть бути шкідливими для малюка. Хочу розповісти вам про найпоширеніші такі речі", - пише лікар.

Він радить батькам, перед покупкою добре вивчати інформацію про товари для малюків. Обов'язково дотримуватись рекомендацій виробника щодо використання цих товарів. Не можна використовувати товари, які не відповідають стандартам безпеки.

"Якщо у вас виникли питання щодо безпеки дитячих товарів, то обов'язково проконсультуйтесь із педіатром", - радить Мельник.

Ходунки і стрибунки

Ходунки можуть бути небезпечними для дітей, оскільки вони можуть призвести до падіння та травм. Вони не допомагають малюкам навчитися ходити, а навпаки - можуть затримати цей процес.

Стрибунки можуть призвести до травм голови і шиї. Також вони можуть стати причиною того, що дитина буде менше рухатись самостійно.

Подушка і м'які бортики ліжка

Подушка може бути небезпечною, оскільки здатна перекривати дихальні шляхи дитини. Малюки до 2 років не повинні спати з подушкою.

Також мають бути безпечними бортики і м'які іграшки у ліжечку, бо вони теж можуть призвести до задухи.

Балдахін

Він накопичує на собі багато пилу та бруду, що може спровокувати виникнення алергічних реакцій або навіть інфекцій у малюка. Також він небезпечний для дитини тим, що може призвести до задухи.

Ніблер

Ніблери можуть бути шкідливими для зубів малюка. Вони здатні призвести до неправильного росту зубів і деформації щелепи.

Круг для плавання

Це пристосування теж небезпечне для дитини, оскільки здатне перекривати дихальні шляхи. Краще малюка купати без круга.