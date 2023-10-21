Педиатр назвал 7 вещей, которые опасны для малышей. Вот что нужно знать родителям
Современный рынок предлагает множество товаров для детей, которые должны облегчить родителям уход за малышами. Но на самом деле не все эти вещи полезны, а некоторые из них вообще могу представлять угрозу жизни ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Игоря Мельника в Instagram.
Какие вещи вредны для детей
"Как педиатр я часто слышу от родителей о разных детских товарах, которые они планируют купить. Некоторые из них на самом деле могут быть вредны для малыша. Хочу рассказать вам о самых распространенных таких вещах", - пишет врач.
Он советует родителям перед покупкой хорошо изучать информацию о товарах для малышей. Обязательно соблюдать рекомендации производителя по использованию этих товаров. Нельзя использовать товары, не соответствующие стандартам безопасности.
"Если у вас возникли вопросы по поводу безопасности детских товаров, то обязательно проконсультируйтесь с педиатром", - советует Мельник.
Ходунки и прыгунки
Ходунки могут быть опасны для детей, поскольку они могут привести к падению и травмам. Они не помогают малышам научиться ходить, а наоборот - могут задержать этот процесс.
Прыжки могут привести к травмам головы и шеи. Также они могут стать причиной того, что ребенок будет меньше двигаться самостоятельно.
Подушка и мягкие бортики кровати
Подушка может быть опасна, поскольку способна перекрывать дыхательные пути ребенка. Малыши до 2 лет не должны спать с подушкой.
Также должны быть безопасными бортики и мягкие игрушки в кроватке, потому что они тоже могут привести к удушью.
Балдахин
Он накапливает много пыли и грязи, что может спровоцировать возникновение аллергических реакций или даже инфекций у малыша. Также он опасен для ребенка тем, что может привести к удушью.
Ниблер
Ниблеры могут быть вредны для зубов малыша. Они способны привести к неправильному росту зубов и деформации челюсти.
Круг для плавания
Это приспособление тоже опасное для ребенка, поскольку может перекрывать дыхательные пути. Лучше малыша купать без круга.
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