Як допомогти дитині при гикавці? Педіатр назвала 4 найчастіші помилки батьків

Як позбутися від гикавки у малюка

Коли діафрагма скорочується, дитина робить вдих, а голосові зв’язки раптово змикаються, що і викликає звук гикавки. Це може статися, коли дитина їсть занадто швидко або ковтає повітря під час годування.

Щоб позбутися гикавки, відрижка - це найкращий спосіб допомогти дитині.

Запобігти гикавці допоможе:

правильне годування - при годуванні з пляшечки переконайтесь, що соска не містить повітря, а при грудному вигодовуванні - дитина повинна правильно захоплювати груди

позиція після годування - тримайте малюка вертикально, поки він не зригне

Що не можна робити

Категорично не можна:

лякати дитину

не кладіть мокру серветку на лоба. Це не зупинить гикавку, а може лише доставити дискомфорт

не використовуйте методи затримки дихання. Це небезпечно для малюка і може спричинити додатковий стрес

не намагайтеся потягнути дитину за язик або натискати на лоб чи переднє джерельце. Це може призвести до травм

Найкраще - просто почекати і дати гикавці пройти самостійно. Це абсолютно природне явище, яке, як правило, не потребує втручання.

Варто звернутися до лікаря, якщо гикавка супроводжується сильним рефлюксом, занепокоєнням або поганим набором ваги.