Як допомогти дитині при гикавці? Педіатр назвала 4 найчастіші помилки батьків

Гикавка у немовлят є звичним явищем, яке часто виникає через спазми діафрагми. При такому стані батькам варто уникати поширених помилок, які можуть лише нашкодити дитині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Коли діафрагма скорочується, дитина робить вдих, а голосові зв’язки раптово змикаються, що і викликає звук гикавки. Це може статися, коли дитина їсть занадто швидко або ковтає повітря під час годування.
Щоб позбутися гикавки, відрижка - це найкращий спосіб допомогти дитині.
Запобігти гикавці допоможе:
Категорично не можна:
Найкраще - просто почекати і дати гикавці пройти самостійно. Це абсолютно природне явище, яке, як правило, не потребує втручання.
Варто звернутися до лікаря, якщо гикавка супроводжується сильним рефлюксом, занепокоєнням або поганим набором ваги.
Раніше педіатр розповідала, що дитина має вміти робити у 1 місяць.
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