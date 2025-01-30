Как помочь ребенку при икоте? Педиатр назвала 4 самых частых ошибок родителей

Икота у младенцев является привычным явлением, которое часто возникает из-за спазмов диафрагмы. При таком состоянии родителям следует избегать распространенных ошибок, которые могут только навредить ребенку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Когда диафрагма сокращается, ребенок делает вдох, а голосовые связки внезапно смыкаются, что и вызывает звук икоты. Это может произойти, когда ребенок ест слишком быстро или глотает воздух во время кормления.
Чтобы избавиться от икоты, отрыжка - это лучший способ помочь ребенку.
Предотвратить икоту поможет:
Категорически нельзя:
Лучше всего - просто подождать и дать икоте пройти самостоятельно. Это абсолютно естественное явление, которое, как правило, не требует вмешательства.
Стоит обратиться к врачу, если икота сопровождается сильным рефлюксом, беспокойством или плохим набором веса.
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