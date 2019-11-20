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Педагогам приготовили неприятный сюрприз: все подробности

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 22:50
Педагогам приготовили неприятный сюрприз: все подробности
Воспитатели детсадов не получат дополнительный отпуск (фото: pixabay.com)

Воспитателям детсадов не увеличат отпуск

Министерство образования Украины отклонило предложение Профсоюза работников образования увеличить ежегодный отпуск руководителям и музыкальным руководителям учреждений дошкольного образования до 56 дней. В ведомстве заявили, что не видят для этого никаких оснований. Об этом сообщает "Всеосвіта".

Центральный комитет профсоюза работников образования направил в Кабинет министров и в Министерство образования предложение установить одинаковый ежегодный отпуск руководителям учреждений дошкольного образования, музыкальным руководителям и воспитателям-методистам дошкольных учреждений – такой же, который предусмотренный с 1 января 2020 года для воспитателей инклюзивных групп (56 дней).

Педагогам приготовили неприятный сюрприз: все подробности

Дети в детсаду (фото: pixabay.com)

В своем обращении Профсоюз отметил, что работа всех этих педагогов одинаково напряженная и сложная, и является одинаково эмоционально насыщенной и ответственной.

Стоит отметить, что продолжительность ежегодного основного отпуска таких работников дошкольного образования как заведующий, воспитатель-методист, воспитатель неинклюзивной группы, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, практический психолог, социальный педагог, составляет 42 календарных дня.

Педагогам приготовили неприятный сюрприз: все подробностиПедагогам приготовили неприятный сюрприз: все подробности

Фото: "Всеосвіта"

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