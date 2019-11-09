В Украине закрылось почти 200 школ: что будет с учениками

В Украине закрылось почти 200 школ (фото: pixabay.comcoyot)

Одной из причин закрытия школ является аварийное состояние помещений

В Украине за 2019 год закрылось около 200 школ, часть из которых временно приостановила деятельность. Про резкие изменения и их причины сообщает пресс-служба Минобразования, передает УНН.

Отмечается, что по оперативным данным областных органов управления образованием, на начало 2019-2020 учебного года были закрыты почти 200 школ. А вот перед началом учебного года 2018-2019 было закрыто 120 школ.

"Важно подчеркнуть, что среди них есть заведения, деятельность которых временно приостановлена, в том числе находящихся на капитальном ремонте", - сообщили в министерстве.

В Украине закрылось почти 200 школ (фото: pixabay.comcoyot)

Также по данным Минобразования, основными причинами закрытия школ являются малокомплектность и перевод детей на обучение в опорные школы, реорганизация малокомплектных школ в филиалы опорных школ либо аварийное состояние помещений.

Напомним, что в школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка. Восьмилетнего школьника избили на перемене несколько учеников, после чего мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.