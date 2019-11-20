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Педагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиці

STYLERЖиття    20.11.2019 - 22:50
Педагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиці
Вихователі дитсадків не отримають додаткову відпустку (фото: pixabay.com)

Вихователям дитсадків не збільшать відпустку

Міністерство освіти України відхилило пропозицію Профспілки працівників освіти збільшити щорічну відпустку музичним керівникам та керівникам закладів дошкільної освіти до 56 днів. У відомстві заявили, що не бачать для цього жодних підстав. Про це повідомляє "Всеосвіта".

Центральний комітет профспілки працівників освіти направив в Кабінет міністрів і Міністерство освіти пропозицію встановити однакову щорічну відпустку керівникам установ дошкільної освіти, музичним керівникам і вихователям-методистам дошкільних закладів – таку, яка передбачена з 1 січня 2020 року для вихователів інклюзивних груп (56 днів)

Педагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиці

Діти в дитсадку (фото: pixabay.com)

У своєму зверненні Профспілка зазначила, що робота всіх цих педагогів однаково напружена і складна, і є однаково емоційно насиченою і відповідальною.

Варто зазначити, що тривалість щорічної основної відпустки таких працівників дошкільної освіти як завідувач, вихователь-методист, вихователь неінклюзивної групи, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог, становить 42 календарних дня.

Педагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиціПедагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиціПедагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиціПедагогам приготували неприємний сюрприз: усі подробиці

Фото: "Всеосвіта"

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